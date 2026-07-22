La crisi dei servizi ferroviari in Mugello ha portato il caso in Parlamento. La senatrice di Italia Viva ha presentato un'interrogazione riguardante le condizioni della linea Faentina, evidenziando problemi di funzionamento e disservizi. La questione è stata discussa in Aula, con richieste di chiarimenti e interventi da parte dei rappresentanti istituzionali. La situazione resta critica e al centro dell'attenzione politica.

Lo stato di crisi dei servizi ferroviari in Mugello ora arriva anche in Parlamento. La senatrice Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva in Senato ha infatti presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dei Trasporti Matteo Salvini sui disservizi che ormai a frequente cadenza si verificano sulla Faentina e sulla linea Borgo San Lorenzo – Firenze via Pontassieve. Nel testo si ripercorrono i più recenti episodi che hanno causato fortissimi disagi ai viaggiatori. La capogruppo di Italia Viva lo ricorda: "La linea ferroviaria Faentina e l’intera rete di collegamento tra il Mugello e Firenze hanno subito il 14 luglio il blocco della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Faentina, una linea maledetta. E il caso finisce in Parlamento

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