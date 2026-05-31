Zerocalcare finisce in Parlamento | Gasparri chiede un’ispezione al ministero del Lavoro sulle paghe della serie Netflix Due spicci La replica

In Parlamento si discute dei compensi e delle condizioni di lavoro legate alla miniserie animata «Due spicci», firmata da Zerocalcare e distribuita da Netflix. Gasparri ha richiesto un’ispezione al ministero del Lavoro per verificare le presunte inadeguatezze salariali. La questione è stata sollevata in aula, portando l’attenzione sui presunti aspetti lavorativi della produzione.

I presunti compensi inadeguati e le condizioni di lavoro legate alla miniserie animata «Due spicci», firmata da Zerocalcare e distribuita da Netflix, sono approdati in Parlamento. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha presentato un’interrogazione al ministero del Lavoro, guidato da Marina Calderone, chiedendo verifiche sui rapporti contrattuali dei collaboratori coinvolti nella produzione. Al centro dell’iniziativa parlamentare vi sono le segnalazioni rilanciate da un articolo de Il Giornale, secondo cui alcuni lavoratori avrebbero denunciato ritmi di lavoro e trattamenti economici inaccettabili durante la realizzazione della serie, uscita lo scorso 26 maggio e che avrebbe coinvolto circa 400 collaboratori. 🔗 Leggi su Open.online

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