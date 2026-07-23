Il primo Autovelox basato sull’IA inizia il test in Italia | controlla anche se usiamo WhatsApp alla guida
In Italia è iniziato il test di un nuovo autovelox dotato di intelligenza artificiale. La società che lo ha sviluppato ha ottenuto l'autorizzazione per verificare il funzionamento di un dispositivo capace di rilevare vari dati, incluso se si utilizza WhatsApp mentre si guida. Il sistema analizza le immagini per identificare comportamenti considerati pericolosi alla guida. Finora, il test si concentra sulla validità e sull’efficacia del dispositivo in condizioni di traffico reale.
Sodi Scientifica, la società proprietaria del marchio Autovelox, ha avuto il via libera per il test di un nuovo dispositivo in grado di leggere diverse informazioni. Non solo capisce se stiamo chiamando mentre siamo alla guida senza vivavoce ma anche se usiamo il telefono per mandare un messaggio su WhatsApp. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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I-95 Just Became a TRAP: The Automated Enforcement Nightmare Starts TOMORROW
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