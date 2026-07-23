Il primo Autovelox basato sull’IA inizia il test in Italia | controlla anche se usiamo WhatsApp alla guida

Notizia in breve

In Italia è iniziato il test di un nuovo autovelox dotato di intelligenza artificiale. La società che lo ha sviluppato ha ottenuto l'autorizzazione per verificare il funzionamento di un dispositivo capace di rilevare vari dati, incluso se si utilizza WhatsApp mentre si guida. Il sistema analizza le immagini per identificare comportamenti considerati pericolosi alla guida. Finora, il test si concentra sulla validità e sull’efficacia del dispositivo in condizioni di traffico reale.