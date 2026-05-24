Objection il tribunale basato sull'IA che giudica i giornalisti | dietro c'è anche il miliardario Peter Thiel

Objection è un software basato sull'IA che promette di difendere chiunque si senta vittima di un articolo di giornale basato su informazioni non veritiere, ma in realtà rischia di privare i giornalisti della loro indipendenza e autonomia. Tra i finanziatori del progetto ci sono alcuni dei miliardari più potenti degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Judge Boyd IGNORES 2 Years—SLAMS Defendant With 5!

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Objection, la startup di Peter Thiel che usa l’IA per giudicare il giornalismo. Con tutti i rischi del caso: ecco qualiUna startup fondata da Peter Thiel utilizza l’intelligenza artificiale per valutare la qualità delle notizie e il giornalismo.

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Dal Tribunale della verità di Peter Thiel all’Enciclica di Papa Leone XIVPeter Thiel, Aron D’Souza e Balaji Srinivasa hanno fondato una nuova piattaforma tecnologica denominata Objection e definita dagli ideatori ... startmag.it

Peter Thiel lancia Objection, il tribunale online basato sull’intelligenza artificiale che scheda e minaccia i giornalistiUn processo in 72 ore per valutare, attraverso l’intelligenza artificiale, il lavoro dei giornalisti investigativi, verificare inchieste e attribuire punteggi di affidabilità ai reporter: è l’obiettiv ... tpi.it