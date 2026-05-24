Objection il tribunale basato sull'IA che giudica i giornalisti | dietro c'è anche il miliardario Peter Thiel

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tribunale digitale basato sull’IA giudica i giornalisti, sostenendo di proteggere chi subisce notizie false. Il software, chiamato Objection, mira a difendere le vittime di articoli non veritieri, ma rischia di limitare l’indipendenza dei giornalisti. Dietro il progetto c’è anche il miliardario Peter Thiel. La piattaforma utilizza algoritmi per valutare la veridicità dei contenuti, senza coinvolgere processi umani.

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Objection è un software basato sull'IA che promette di difendere chiunque si senta vittima di un articolo di giornale basato su informazioni non veritiere, ma in realtà rischia di privare i giornalisti della loro indipendenza e autonomia. Tra i finanziatori del progetto ci sono alcuni dei miliardari più potenti degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si parla di: Peter Thiel lancia Objection, il tribunale online che scheda i giornalisti - TPI.

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