Un test basato sull'IA può prevedere il rischio di ictus con 15 anni di anticipo | come funziona
Un team di ricercatori ha sviluppato uno strumento basato sull'intelligenza artificiale in grado di prevedere il rischio di ictus fino a 15 anni prima della comparsa dei sintomi. Il sistema analizza dati clinici e genetici per identificare soggetti a rischio elevato. La tecnologia mira a facilitare interventi precoci e a migliorare la gestione delle malattie cardiovascolari. Lo studio ha testato l'accuratezza del modello su diversi gruppi di popolazione.
Un team di ricercatori ha elaborato uno strumento predittivo basato sull'intelligenza artificiale che potrebbe individuare le persone ad alto rischio cardiovascolare fino a 15 anni prima dell'esordio dei sintomi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Test-Free AI Screening for Complex Diseases Using EHR Data
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