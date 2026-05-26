Un test basato sull'IA può prevedere il rischio di ictus con 15 anni di anticipo | come funziona

Notizia in breve

Un team di ricercatori ha sviluppato uno strumento basato sull'intelligenza artificiale in grado di prevedere il rischio di ictus fino a 15 anni prima della comparsa dei sintomi. Il sistema analizza dati clinici e genetici per identificare soggetti a rischio elevato. La tecnologia mira a facilitare interventi precoci e a migliorare la gestione delle malattie cardiovascolari. Lo studio ha testato l'accuratezza del modello su diversi gruppi di popolazione.