Il prezzo del petrolio Brent ha superato i 100 dollari al barile, livello non raggiunto da maggio. La quotazione si riferisce al petrolio estratto nel mare del Nord e rappresenta uno dei principali parametri per il prezzo globale del petrolio. La quotazione ha subito un aumento rispetto alle settimane precedenti, raggiungendo un valore superiore alla soglia dei 100 dollari. La variazione si è verificata giovedì, segnando un nuovo massimo da diversi mesi.

Giovedì la quotazione Brent del petrolio è tornata a superare la barriera dei 100 dollari al barile per la prima volta da maggio. La quotazione Brent si riferisce al prezzo del petrolio estratto nel mare del Nord, ed è una di quelle che vengono usate più spesso per fissare il prezzo del petrolio nei contratti a livello mondiale. Il prezzo del petrolio è in crescita già da qualche settimana per la nuova chiusura dello stretto di Hormuz, che l’Iran ha imposto dal 12 luglio, e per i timori che il gruppo degli Houthi, sostenuto dall’Iran, possa bloccare anche quello di Bab el Mandeb. Lo stretto di Bab el Mandeb collega il mar Rosso con l’Oceano indiano ed è la via marittima più rapida fra Asia e Europa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il prezzo del petrolio Brent ha superato i 100 dollari al barile, per la prima volta dallo scorso maggio

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Petróleo volta a subir e brent supera US$ 100 o barril com tensão no Irã

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