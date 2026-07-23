il prezzo del gas naturale ha superato i massimi delle prime settimane di guerra in medio oriente

Mercoledì il prezzo del gas naturale, quotato alla borsa europea di Amsterdam al TTF, ha chiuso a 62,27 euro al megawattora: è il prezzo più alto a cui ha mai chiuso da quando è cominciata la guerra in Medio Oriente e ha superato persino le quotazioni delle prime settimane, quando la chiusura dello stretto di Hormuz aveva prospettato gravi e improvvise interruzioni nelle forniture. Da Hormuz passa un quinto di tutto il gas naturale commerciato al mondo, una buona parte del quale è diretto in Italia: è una materia prima fondamentale per la produzione di elettricità, per riscaldare le case e per tantissime applicazioni industriali. C’è anche... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Oil hits $104 as the U.S. pushes allies to help reopen the Strait of Hormuz

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