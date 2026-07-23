Il prezzo del gas naturale ha superato i massimi delle prime settimane di guerra in Medio Oriente
Il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam ha raggiunto 62,27 euro al megawattora, superando i valori registrati durante le prime settimane di conflitto in Medio Oriente. La quotazione di mercoledì rappresenta il livello più alto mai toccato in questo periodo. La variazione si registra dopo un aumento continuo nelle quotazioni del mercato europeo. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi specifici di questa crescita.
Mercoledì il prezzo del gas naturale, quotato alla borsa europea di Amsterdam al TTF, ha chiuso a 62,27 euro al megawattora: è il prezzo più alto a cui ha mai chiuso da quando è cominciata la guerra in Medio Oriente e ha superato persino le quotazioni delle prime settimane, quando la chiusura dello stretto di Hormuz aveva prospettato gravi e improvvise interruzioni nelle forniture. Da Hormuz passa un quinto di tutto il gas naturale commerciato al mondo, una buona parte del quale è diretto in Italia: è una materia prima fondamentale per la produzione di elettricità, per riscaldare le case e per tantissime applicazioni industriali. C’è anche... 🔗 Leggi su Ilpost.it
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