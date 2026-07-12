Medio Oriente la guerra riprende a pieno regime | Hormuz paralizzato rischio shock per petrolio gas ed economia mondiale

Da laprimapagina.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le operazioni militari si intensificano nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi più cruciali per il traffico marittimo mondiale. Il traffico nel punto è stato sospeso, creando un blocco totale. La regione vede scontri tra forze statunitensi e iraniane, mentre i timori di un impatto sui prezzi del petrolio e del gas crescono. La situazione rimane tesa e instabile, con conseguenze potenzialmente globali.

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La guerra in Medio Oriente entra in una nuova e pericolosa fase. Dopo settimane di tensioni, il conflitto è tornato a pieno regime con un’escalation militare che coinvolge direttamente Stati Uniti e Iran e che ha avuto il suo epicentro nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici del pianeta. La crisi è precipitata quando le forze iraniane hanno colpito una nave portacontainer in transito nello stretto, provocando un incendio e costringendo l’equipaggio ad abbandonare l’imbarcazione. La risposta americana è stata immediata e di vasta portata: il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha lanciato una nuova ondata di bombardamenti contro infrastrutture militari iraniane. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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