Medio Oriente la guerra riprende a pieno regime | Hormuz paralizzato rischio shock per petrolio gas ed economia mondiale

Le operazioni militari si intensificano nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi più cruciali per il traffico marittimo mondiale. Il traffico nel punto è stato sospeso, creando un blocco totale. La regione vede scontri tra forze statunitensi e iraniane, mentre i timori di un impatto sui prezzi del petrolio e del gas crescono. La situazione rimane tesa e instabile, con conseguenze potenzialmente globali.

La guerra in Medio Oriente entra in una nuova e pericolosa fase. Dopo settimane di tensioni, il conflitto è tornato a pieno regime con un’escalation militare che coinvolge direttamente Stati Uniti e Iran e che ha avuto il suo epicentro nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici del pianeta. La crisi è precipitata quando le forze iraniane hanno colpito una nave portacontainer in transito nello stretto, provocando un incendio e costringendo l’equipaggio ad abbandonare l’imbarcazione. La risposta americana è stata immediata e di vasta portata: il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha lanciato una nuova ondata di bombardamenti contro infrastrutture militari iraniane. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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MEDIO ORIENTE | Trump rompe con Irán, escala la guerra y se dispara el precio del petróleo

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