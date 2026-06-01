Il prezzo del petrolio e del gas è salito, spingendo le borse in negativo oggi. L'inflazione percepita è aumentata a causa dell'impennata dei costi energetici. La guerra in Medio Oriente ha influito sui mercati finanziari, con effetti diretti sui prezzi di materie prime e sui consumi. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano senza esito, contribuendo alla volatilità dei mercati. Gli attacchi nella regione hanno peggiorato la situazione, alimentando incertezza e instabilità economica.

Roma, 1 giugno 2026 – Il continuo “tira e molla” nelle trattative fra Usa e Iran, gli attacchi “preventivi” degli americani e la risposta dei Pasdaran che colpiscono una base Usa in Kuwait, la decisione di Israele di inasprire gli attacchi in Libano “contro i terroristi Hezbollah”, la guerra in Ucraina che non accenna a fermarsi. L’andamento delle Borse. I prezzi di gas e petrolio. L’inflazione percepita. Sono tutti fattori che, dopo speranze (in particolare legate alla riapertura dello stretto di Hormuz ) stanno nuovamente penalizzando i mercati. L’andamento delle Borse. Le borse europee hanno aperto in rosso mentre i prezzi di gas e petrolio sono in aumento mentre la Bce (Banca centrale europea) comunica che si attesta al +4% l’inflazione percepita dagli europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Petrolio e gas in aumento, Borse in rosso oggi. Sale l’inflazione percepita. L’effetto della guerra in Medio Oriente sui mercati e sulle tasche

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CRISI IRAN, VOLANO GAS E PETROLIO. ALLARME ROSSO PER LE IMPRESE VENETE | 02/03/2026

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La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo Stretto di Hormuz stanno provocando una nuova trasformazione degli equilibri energetici mondiali. #energiarinnovabile #gas #guerra @IEA #investimenti #Italia #MedioOriente #nucleare #petrolio #reteelettrica x.com

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