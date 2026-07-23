Dopo dieci anni, il poster di ‘La La Land’ mostra la mano di Ryan Gosling corretta. L’attore aveva espresso in diverse interviste la sua insoddisfazione per l’immagine, che rappresentava una mano piatta. Ora, la modifica è stata effettuata, eliminando la posizione sbagliata. La foto, originariamente scattata durante le riprese del film, è stata aggiornata per rispecchiare meglio la realtà. Non ci sono altre variazioni o commenti ufficiali sull’intervento.

Alla fine, il desiderio di Ryan Gosling è stato esaudito. Dopo aver parlato in più interviste nel corso degli anni della sua antipatia per il posizionamento della sua mano come presente nel poster originale dell’uscita teatrale La La Land, Lionsgate ha svelato un nuovo design per il decimo anniversario del film con la mano piatta di Gosling che ora sporge. L’idea originale del poster. Nel 2024, Gosling ha raccontato al Wall Street Journal Magazine di un “momento” nel successo premio Oscar che lo perseguita ancora anni dopo: “Stiamo ballando, Emma ed io, e non sapevo che questo sarebbe diventato il poster del film. Dovevamo tenere le mani in alto, e ho pensato che sarebbe stato bello mettere la mano più piatta anche se tutti mi hanno detto che non era bello. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il poster di ‘La La Land’ aggiusta la mano piatta di Ryan Gosling dopo 10 anni. Il sogno nel cassetto dell’attore

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Temi più discussi: ‘La La Land’, a 10 anni dall’uscita corretta la mano di Ryan Gosling sul poster; La famigerata 'Mano La La' di Ryan Gosling finalmente corretta nel poster del 10° anniversario di LA LA LAND; La La Land: la mano di Ryan Gosling e la storia (vera) dietro una locandina iconica; La La Land: per il decimo anniversario del film, un dettaglio che riguarda Ryan Gosling è stato cambiato nel nuovo poster.

Via la mano piatta, dentro quella vivace. Per il decimo anniversario del film esce un nuovo poster di La La Land che corregge un dettaglio che teneva sveglio Ryan Gosling. #Cinema l.euronews.com/uNAY x.com

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