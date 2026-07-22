La La Land | la mano di Ryan Gosling e la storia vera dietro una locandina iconica
A dieci anni di distanza, il film di Damien Chazelle continua a scrivere la storia del cinema: la celebre e discussa "mano piatta" dell'attore è stata infatti corretta. Vedi alla voce "icona". Pochi dubbi che La La Land a dieci anni di distanza (eh già, il tempo passa!) sia divenuto un vero e proprio classico del cinema. Addirittura, potremmo definirlo come l'ultimo grande classico prima di un nuovo corso hollywoodiano votato all'algoritmo e ai franchise. Ben sei premi Oscar (tra cui miglior regia e miglior fotografia) e un record di sette Golden Globe, con un incasso di 447 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di soli 30 milioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
La La Land (2016) Musical/Romance Movie in English HD facts & updates
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Dopo 10 anni hanno raddrizzato la mano di Ryan Gosling nella locandina di “La La Land”Dopo dieci anni, è stato corretto il polso di Ryan Gosling nella locandina di “La La Land”.
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Temi più discussi: La La Land: per il decimo anniversario del film, un dettaglio che riguarda Ryan Gosling è stato cambiato nel nuovo poster; L'attrice Marvel e teatrale Wai Ching Ho scompare all'età di 82 anni; Recensione: HERE COMES J EDGAR!, King's Head Theatre; Video: Mark Ballas sul ritorno a CHICAGO: 'Lo spettacolo è nelle mie ossa'.
Dopo 10 anni hanno raddrizzato la mano di Ryan Gosling nella locandina di La La Land x.com
Nuova uscita al cinema, nuovo poster. È così per #LaLaLand, che torna nelle sale americane a 10 anni dal suo trionfale debutto. Per la gioia di #RyanGosling, qualcosa che ha a che vedere con lui è stato cambiato nel manifesto, e ora l'attore può dormire son facebook
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Dopo 10 anni hanno raddrizzato la mano di Ryan Gosling nella locandina di La La LandDa 10 anni Ryan Gosling è ossessionato da un piccolo ma fondamentale dettaglio della locandina di La La Land, il musical di Hollywood di successo in cui Gosling balla e canta con Emma Stone. In partic ... ilpost.it