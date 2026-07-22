A dieci anni di distanza, il film di Damien Chazelle continua a scrivere la storia del cinema: la celebre e discussa "mano piatta" dell'attore è stata infatti corretta. Vedi alla voce "icona". Pochi dubbi che La La Land a dieci anni di distanza (eh già, il tempo passa!) sia divenuto un vero e proprio classico del cinema. Addirittura, potremmo definirlo come l'ultimo grande classico prima di un nuovo corso hollywoodiano votato all'algoritmo e ai franchise. Ben sei premi Oscar (tra cui miglior regia e miglior fotografia) e un record di sette Golden Globe, con un incasso di 447 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di soli 30 milioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La La Land: la mano di Ryan Gosling e la storia (vera) dietro una locandina iconica

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La La Land (2016) Musical/Romance Movie in English HD facts & updates

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Temi più discussi: La La Land: per il decimo anniversario del film, un dettaglio che riguarda Ryan Gosling è stato cambiato nel nuovo poster; L'attrice Marvel e teatrale Wai Ching Ho scompare all'età di 82 anni; Recensione: HERE COMES J EDGAR!, King's Head Theatre; Video: Mark Ballas sul ritorno a CHICAGO: 'Lo spettacolo è nelle mie ossa'.

Dopo 10 anni hanno raddrizzato la mano di Ryan Gosling nella locandina di La La Land x.com

La La Land: la mano di Ryan Gosling e la storia (vera) dietro una locandina iconicaA dieci anni di distanza, La La Land di Damien Chazelle continua a scrivere la storia del cinema: la celebre e discussa mano piatta di Ryan Gosling nel poster è stata infatti corretta. movieplayer.it

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