Dopo dieci anni, è stato corretto il polso di Ryan Gosling nella locandina di “La La Land”. L’immagine originale mostrava una posizione della mano considerata sbagliata, e la modifica è stata effettuata di recente. Gosling, protagonista del film, si era mostrato interessato a questa modifica, che ora è stata applicata. La locandina del musical ha così subito un aggiustamento che riguarda un dettaglio di inquadratura.

Da 10 anni Ryan Gosling è ossessionato da un piccolo ma fondamentale dettaglio della locandina di La La Land, il musical di Hollywood di successo in cui Gosling balla e canta con Emma Stone. In particolare, lo ha sempre infastidito la posizione delle dita della sua mano nella foto: sono leggermente inclinate verso il basso, a differenza di quelle di Stone che puntano verso l’alto. Negli anni l’attore ha sempre commentato ironicamente questa sua sensazione di fastidio: «Ha proprio smorzato l’entusiasmo. Io la chiamo La La Hand» aveva detto nel 2024 al The Wall Street Journal Magazine. In occasione dell’anniversario è stato pubblicato anche un nuovo trailer, e il film sarà proiettato il 16 agosto in alcuni cinema negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Dopo 10 anni hanno raddrizzato la mano di Ryan Gosling nella locandina di “La La Land”

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Lo stesso Ryan Gosling si era lamentato per questa cosa della sua mano nel poster originale. E allora, visto che LA LA LAND sta per tornare nelle sale americane per il 10° Anniversario... perché non sistemare la locandina una volta per tutte?! #Cinema x.com

Dopo 10 anni hanno raddrizzato la mano di Ryan Gosling nella locandina di La La LandDa 10 anni Ryan Gosling è ossessionato da un piccolo ma fondamentale dettaglio della locandina di La La Land, il musical di Hollywood di successo in cui Gosling balla e canta con Emma Stone. In partic ... ilpost.it