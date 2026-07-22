Dopo 10 anni hanno raddrizzato la mano di Ryan Gosling nella locandina di La La Land

Da ilpost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo dieci anni, è stato corretto il polso di Ryan Gosling nella locandina di “La La Land”. L’immagine originale mostrava una posizione della mano considerata sbagliata, e la modifica è stata effettuata di recente. Gosling, protagonista del film, si era mostrato interessato a questa modifica, che ora è stata applicata. La locandina del musical ha così subito un aggiustamento che riguarda un dettaglio di inquadratura.

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Da 10 anni Ryan Gosling è ossessionato da un piccolo ma fondamentale dettaglio della locandina di La La Land, il musical di Hollywood di successo in cui Gosling balla e canta con Emma Stone. In particolare, lo ha sempre infastidito la posizione delle dita della sua mano nella foto: sono leggermente inclinate verso il basso, a differenza di quelle di Stone che puntano verso l’alto. Negli anni l’attore ha sempre commentato ironicamente questa sua sensazione di fastidio: «Ha proprio smorzato l’entusiasmo. Io la chiamo La La Hand» aveva detto nel 2024 al The Wall Street Journal Magazine. In occasione dell’anniversario è stato pubblicato anche un nuovo trailer, e il film sarà proiettato il 16 agosto in alcuni cinema negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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