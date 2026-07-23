Un grande pontone è stato visibile davanti alla costa mentre lavorava in mare, attirando l’attenzione dei bagnanti. L’imbarcazione si trovava nel cantiere della Cella Milano, coinvolto in operazioni di lavoro in acqua. La presenza del pontone si è protratta per alcune ore, creando uno spettacolo insolito per chi si trovava sulla spiaggia. La zona è stata monitorata dalle autorità, che non hanno segnalato incidenti o problemi legati alle attività in corso.

Proprio ieri, mentre molti pisani si godevano il mare, il sole e il rumore delle onde, a catturare per qualche minuto gli sguardi dei bagnanti è stato un ospite insolito: un grande pontone al lavoro davanti alla costa. Un lento movimento in mezzo al blu, quasi un siparietto estivo, con il mezzo impegnato a trasportare e posizionare massi sul fondale. Un’immagine che ha incuriosito i più, ma che raccontava in realtà un intervento molto concreto: la difesa della costa. Il pontone è infatti impegnato nei lavori di rafforzamento della Cella Milano, il tratto di scogliere sommerse situato nelle acque tra Marina di Pisa e Tirrenia, una delle opere realizzate negli anni per proteggere il litorale dall’ erosione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il pontone tra le onde: il cantiere della Cella Milano diventa spettacolo

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