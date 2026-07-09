Domenica, il parco nel quartiere sarà teatro di Buozzi On Stage, un nuovo evento della Festa del Quartiere Buozzi. Dalle 17, il palco ospiterà esibizioni musicali, spettacoli e intrattenimento, proseguendo fino a sera. L’evento combina musica, spettacoli e cibo, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di festa. Nessuna informazione aggiuntiva su artisti, orari specifici o attività previste.

Tolentino, 9 luglio 2026 - Domenica debutta Buozzi On Stage, il nuovo format della Festa del Quartiere Buozzi. Un nome che racconta l’anima dell’evento: dalle 17 il palco sarà il protagonista assoluto della giornata, con un susseguirsi di musica, spettacoli e intrattenimento fino a tarda sera. L’evento, organizzato dal comitato Buozzi-Vaglie, nasce con l’obiettivo di valorizzare il quartiere e creare un momento di aggregazione aperto a tutta la cittadinanza. Per la prima volta la manifestazione si svolgerà interamente all’interno del parco Vittime della Shoah, in piazza Peramezza (nel quartiere Buozzi). Una nuova location, immersa nel verde, che ospiterà anche gli stand gastronomici, permettendo al pubblico di trascorrere una giornata all’insegna della musica, del buon cibo e della convivialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Buozzi On Stage”: il parco diventa un grande palco tra musica, spettacolo e buon cibo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dopo la laminazione ecco il parco del Redino. Inaugurazione tra musica e buon ciboDa domani a domenica, il parco del Redino in via Teodora a Bagnacavallo apre al pubblico con spettacoli, musica e incontri all’aperto.

Ponte del Primo maggio tra musica, buon cibo e rievocazioni storiche. Boom di appuntamenti a MacerataNel Maceratese, il ponte del Primo maggio si presenta come un lungo fine settimana ricco di eventi, tra musica dal vivo, degustazioni di piatti...