Il progetto di un impianto eolico nel Comune di Ferriere, sull’Appennino piacentino, prevede l’installazione di pale eoliche sul territorio. Nonostante le linee guida del Pnrr che incentivano questa soluzione, le comunità locali e alcuni rappresentanti si oppongono. La proposta riguarda diverse pale da installare in aree rurali, ma non è stata ancora definita una decisione definitiva. La discussione sul progetto prosegue tra le parti coinvolte.

Il territorio del piccolo Comune di Ferriere, sull’Appennino piacentino, è minacciato dal progetto di un impianto eolico che prevede l’installazione di sette aerogeneratori con un’altezza complessiva minima di 180 metri, una potenza complessiva di 31,5 MW e un cavidotto interrato di 21 chilometri fino alla frazione di Torrini del Comune di Santo Stefano d’Aveto (GE). Un progetto da 65 milioni di euro curato da una società danese, la European energy.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Pnrr impone le pale eoliche, però neanche i «green» le vogliono

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