Bloccate le pale eoliche Fiorello contro il progetto a Orvieto

A Orvieto si è acceso un acceso dibattito sul progetto eolico 'Phobos', con alcune persone che hanno bloccato le pale eoliche installate nella zona. La questione ha attirato l’attenzione locale e ha portato all’intervento di un noto showman, coinvolto nella denuncia ecologica. La governatrice dell’Umbria è stata invitata a interrompere i lavori, mentre si susseguono le manifestazioni di protesta contro l’installazione. La vicenda si inserisce all’interno di un più ampio confronto tra sviluppo energetico e tutela ambientale nel territorio.

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Orvieto, 19 maggio 2026 – Dalle sorti del Teatro delle Vittorie, allo show di Sal Da Vinci all'Eurovision fino alla denuncia ecologica che riguarda l'Umbria, con l'appello alla governatrice del "cuore verde" Stefania Proietti, affinché stoppi il progetto 'Phobos'. Succede a La Pennicanzanza su Rai Radio2. Il protagonista ovviamente è lui, il mattatore Fiorello. https:www.lanazione.itumbriacronacaspunta-un-altro-impianto-eolico-ecf4ef32 Sette pale eoliche alte più di 200 metri. Si parla del progetto 'Phobos', che prevede l'installazione di sette pale eoliche alte più di 200 metri tra Orvieto e Castel Giorgio. Fiorello attacca e ironizza: ''Ce l'avete presente l'Umbria quanto è piccola? Di questo passo scompare! Parliamo anche di una zona turistica, con paesaggi rurali intatti per secoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Bloccate le pale eoliche", Fiorello contro il progetto a Orvieto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Più di mille al rave party sotto le pale eoliche. “Denunceremo gli organizzatori”Montecatini Valdicecina (Pisa), 7 aprile 2026 – Rave party di Pasqua sulla collina delle pale eoliche a Montecatini Valdicecina. Leggi anche: "Dobbiamo produrre energia sostenibile, servono pale eoliche" Le pale eoliche? Un beneficio collettivoFra tante voci contrarie alla realizzazione di impianti eolici sul crinale appenninico tosco-romagnolo se ne distingue una che è favorevole. È quella di Legambiente, la cui articolazione regionale ha ... ilrestodelcarlino.it Questo architetto utilizza le pale di turbine eoliche dismesse per costruire le facciate degli edificiProdurre energia rinnovabile è un passo fondamentale, ma ripensare il destino delle pale eoliche riciclate a fine vita rappresenta una sfida altrettanto cruciale. È da questa consapevolezza che nasce ... greenme.it