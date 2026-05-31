Le battaglie per l’ambiente | in arrivo 13 mega pale eoliche Un vero e proprio scempio

Il 31 maggio 2026, la giunta ha convocato un’assemblea pubblica urgente per discutere di un progetto di installazione di 13 grandi pale eoliche. La decisione ha suscitato reazioni di protesta, con alcune parti che definiscono l’intervento come uno “scempio” del paesaggio. La discussione riguarda il possibile impatto visivo e ambientale dell’opera. La delibera è stata adottata in fretta, senza ulteriori dettagli pubblicamente comunicati.

Crespina Lorenzana, 31 maggio 2026 – La giunta ha indetto un’assemblea pubblica urgente. Che succede stavolta? Il paesaggio è ancora una volta a rischio. Se Fauglia è in guerra contro le distese di batterie di accumulo, a Crespina spunta un’altra questione. Lo spiega l’amministrazione con una nota. “Alcuni giorni fa è pervenuta in Comune notizia circa la presentazione in Regione di istanza per l’installazione di 13 pale eoliche alte 200 metri sulle nostre meravigliose colline – si legge –. Entro l’11 giugno i Comuni devono presentare la completezza dell’istanza presentata alla Regione Toscana per cui i tempi sono strettissimi. I nostri tecnici hanno avuto immediata disposizione di esaminare la documentazione e individuare ogni elemento che possa rendere impossibile o quanto mai difficoltosa questa opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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