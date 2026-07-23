Il Piccolo Cinema Ken Loach di Mesagne approda al Festival di Venezia – Giornate degli Autori

Il film Waiting For Ken Loach, diretto da Simone Amendola, che racconta la favola del Piccolo Cinema di Mesagne – unica sala interamente gestita da ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni – sarà presentato in anteprima a Venezia nella sezione Confronti delle Giornate Degli Autori. L’annuncio è stato dato a Mesagne durante il Messapica Film Festival, tra l’entusiasmo dei giovanissimi del Piccolo Cinema Ken Loach che erano all’oscuro di questa bellissima notizia. Il documentario, prodotto da Blue Desk con il sostegno della Regione Puglia tramite il Welfare Culturale, in coproduzione con Apollo Film e con la collaborazione del Piano Nazionale Cinema Immagini per la Scuola e di Serman Studio, è il frutto di due anni di lavoro, vissuti in parallelo ai due anni di vita del Piccolo Cinema Ken Loach. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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: Il Piccolo Cinema Ken Loach di Mesagne approda al Festival di Venezia - x.com

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