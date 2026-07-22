La poetica dei de?place?s e un cinema che racconta un mondo complesso. Ecco i titoli che compongono le Giornate degli Autori numero 23. Nella memoria di Giorgio Gosetti. Un'edizione, la numero 23, che non poteva non essere all'insegna del ricordo di Giorgio Gosetti. Il fondatore delle Giornate degli Autori, scomparso improvvisamente lo scorso marzo, continua a tutti gli effetti a essere il fulcro di un rassegna - parallela alla Mostra del Cinema di Venezia - che, dal 2003, si è ritagliata uno spazio sempre più centrale al Lido. "Questa edizione porta con se? un vuoto e una gratitudine profondi", ha dichiarato la direttrice artistica Gaia Furrer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Giornate degli Autori 2026 e il cinema degli "sradicati". Tutti i film in programma

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