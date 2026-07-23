giornate degli autori la sfida di un cinema nel mondo

Notizia in breve

Le Giornate degli Autori si terranno dal 2 al 12 settembre alla Mostra di Venezia. Questa sezione, nata come spazio indipendente, festeggia un anno particolare. Il programma delle giornate è stato annunciato, portando entusiasmo tra gli organizzatori. La manifestazione si rivolge a un pubblico interessato a cinema di ricerca e autorialità. Si tratta di un evento che ogni anno richiama registi, produttori e appassionati da tutto il mondo.