Giornate degli Autori la sfida di un cinema nel mondo
Le Giornate degli Autori si terranno dal 2 al 12 settembre alla Mostra di Venezia. Questa sezione, nata come spazio indipendente, festeggia un anno particolare. Il programma delle giornate è stato annunciato, portando entusiasmo tra gli organizzatori. La manifestazione si rivolge a un pubblico interessato a cinema di ricerca e autorialità. Si tratta di un evento che ogni anno richiama registi, produttori e appassionati da tutto il mondo.
C’è molta emozione nell’annunciare il programma delle prossime Giornate degli autori (2-12 settembre), questo per la sezione nata come spazio indipendente all’interno della Mostra di Venezia è un anno speciale.. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
La Sfida delle Rime di Romeo e Lillo
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Dal 2 al 12 settembre torna Venezia CULT per la #Venezia83 con Aka Lab, COMICON e Giornate degli Autori! In programma la mostra PICTURES THAT DREAM di Dave McKean e il talk con l'autore il 10/09 in Sala Laguna. Villa degli Autori | Ingresso gratui x.com
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