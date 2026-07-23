Il Passante si farà firmata l’intesa Un progetto da 2,5 miliardi | ecco le opere incluse I lavori al via nel 2027
È stata firmata l’intesa per il Passante di Bologna, un progetto da 2,5 miliardi di euro. I lavori inizieranno all’inizio del 2027 e coinvolgeranno diverse opere. Le prime attività, per un valore di 570 milioni, riguarderanno il tratto dell’A14 tra Bologna San Lazzaro e Ravenna, i ponti di San Donnino e Reno, e interventi di riqualificazione ambientale. La realizzazione del Passante è confermata e le opere principali sono state definite.
Bologna, 23 luglio 2026 – Il Passante si farà. L’inizio dei lavori è in programma a inizio 2027, i fondi sono di 2,5 miliardi e le prime opere, per 570 milioni, riguarderanno il tratto dell’A14 tra Bologna San Lazzaro-Diramazione Ravenna-Ponte Rizzoli, i Ponti di San Donnino e Reno e le prime opere verdi. Stamattina alle 11,30 è arrivata la firma al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Al tavolo il ministro Matteo Salvini e l’amministratore delegato di Aspi Arrigo Giana. Per l’ Emilia-Romagna era presente il presidente della Regione Michele de Pascale e l’assessora ai Trasporti Irene Priolo, mentre per il Comune di Bologna c’erano il sindaco Matteo Lepore e l’ assessore alla Mobilità Michele Campaniello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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