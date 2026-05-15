La metro da Milano a Monza si farà | sbloccati i soldi necessari per far partire i lavori Ecco quando sarà pronta e dove passerà

Da open.online 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato lo sblocco dei fondi necessari per avviare i lavori della metropolitana che collegherà Milano a Monza. La decisione permette di mettere in moto le attività di costruzione, mentre i dettagli sul percorso e le tempistiche di completamento sono stati annunciati. La nuova linea attraverserà diverse zone tra le due città, con un tracciato definito e un calendario di lavori già pianificato. La realizzazione rappresenta un passo importante per il collegamento tra le due aree urbane.

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Il progetto per realizzare il collegamento della metropolitana tra Milano e Monza può finalmente partire. Il governo ha preparato un decreto interministeriale che stanzia le ultime risorse necessarie a bandire la gara d’appalto, stimate in 576 milioni di euro. La firma ufficiale, scrive il Corriere, arriverà tra pochi giorni con il via libera del Consiglio dei ministri, ma intanto i Comuni interessati dal progetto (Milano, Monza, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo) possono tirare un sospiro di sollievo. Lo stanziamento da parte del ministero dell’Economia e di quello dei Trasporti si è reso necessario per coprire gli extracosti del progetto. 🔗 Leggi su Open.online

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