La metro da Milano a Monza si farà | sbloccati i soldi necessari per far partire i lavori Ecco quando sarà pronta e dove passerà

È stato approvato lo sblocco dei fondi necessari per avviare i lavori della metropolitana che collegherà Milano a Monza. La decisione permette di mettere in moto le attività di costruzione, mentre i dettagli sul percorso e le tempistiche di completamento sono stati annunciati. La nuova linea attraverserà diverse zone tra le due città, con un tracciato definito e un calendario di lavori già pianificato. La realizzazione rappresenta un passo importante per il collegamento tra le due aree urbane.

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