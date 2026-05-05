L’euro digitale si farà La nuova valuta elettronica mette d’accordo tutti i partiti italiani | sperimentazione al via nel 2027

L’euro digitale sarà introdotto e la sperimentazione è prevista per il 2027. Durante un evento organizzato dall’Associazione bancaria italiana presso il Parlamento europeo a Bruxelles, è stato ribadito che la decisione di adottarlo è definitiva. La discussione si è concentrata sul metodo e sui tempi di implementazione, con tutti i partiti italiani che si sono detti favorevoli alla nuova valuta elettronica.

L’ euro digitale si farà. Non è più una questione di “se”, ma di “come” e “quando”. È questo il dato politico che emerge con più forza dalla sede del Parlamento europeo a Bruxelles, dove martedì 5 maggio si è svolta un’iniziativa sul tema organizzata dall’ Abi, l’Associazione bancaria italiana. Alla tavola rotonda hanno partecipato gli eurodeputati di tutti gli schieramenti politici, ad eccezione della Lega. C’erano, nell’ordine: Pasquale Tridico (M5s), Irene Tinagli (Pd), Marco Falcone (Forza Italia), Elisabetta Gualmini (Azione), Giovanni Crosetto (Fratelli d’Italia) e Ignazio Marino (Avs). Una squadra che copre (quasi) tutto l’arco politico, da destra a sinistra.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Pasolini mette tutti d’accordo: sì al murales a Donna OlimpiaIl quartiere di Donna Olimpia è stato, per Pasolini, un punto d’osservazione sulla città. Euro digitale: la BCE sfida i giganti USA con una nuova rete 2027? Cosa sapere Lagarde presenta gli standard tecnici per l'euro digitale con operatività prevista nel 2027. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bce, accordo sugli standard tecnici per l'euro digitale: cosa sapere; Il percorso accidentato dell’euro digitale. Pur di non disturbare le banche; La Bce: l’euro digitale arriverà nel 2029; La Bce ha varato le norme tecniche dell'euro digitale. Euro digitale, quando entra in vigore: l’annuncio della BCE sulla prima emissioneLa BCE programma l’euro digitale per il 2029. Fondamentali il test nel 2027 e l’approvazione del quadro legislativo entro l’estate del 2026. quifinanza.it Tridico (M5s), 'l'euro digitale rafforza l'autonomia Ue e la sovranità'Il sistema Italia si muove sul tema dell'euro digitale: è chiaro che l'introduzione di questo nuovo strumento è un rafforzamento della strategia di autonomia dell'Ue, della sua sovranità monetaria e ... ansa.it “L’euro digitale rafforza l’autonomia e la sovranità monetaria europea, riduce i costi e introduce concorrenza al dominio di Visa e Mastercard, abbassando le commissioni per chi effettua transazioni”. Lo ha detto l’eurodeputato @PTridico ( @M5S_Europa) nel x.com Abi al centro della trasformazione del sistema bancario tra innovazione, euro digitale e rinnovo del contratto. Verso la conferma di Antonio Patuelli, mentre resta cruciale l’equilibrio con Banca d'Italia e il confronto con governo e sindacati - facebook.com facebook