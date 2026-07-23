Il Parco della Granita è stato riaperto dopo un intervento di ristrutturazione che ha riguardato giochi, illuminazione e arredi. Dopo un periodo di ritardi, contestazioni e diffide da parte dell’amministrazione comunale nei confronti della ditta incaricata dei lavori, l’inaugurazione si è svolta. La riqualificazione ha portato a un rinnovo delle strutture e degli spazi pubblici del parco.

Superati i ritardi, le contestazioni e le diffide dell’amministrazione comunale alla ditta incaricata dei lavori di restyling, il momento dell’inaugurazione è finalmente arrivato. Lunedì prossimo alle 17,30 verrà ufficialmente tagliato il nastro del rinnovato Parco della Granita nella zona tra la palestra Carbonari e il Campo Boario. A dare l’annuncio ieri è stato lo stesso sindaco Lorenzo Fiordelmondo, che ha invitato via social tutta la cittadinanza a partecipare a un evento di condivisione: "Passeggiata insieme al Parco della Granita! Lunedì 27 luglio ci vediamo al Campo Boario e da lì partiamo per scoprire il parco completamente rinnovato negli arredi, nei giochi, nell’illuminazione e nel verde". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Parco della Granita: finalmente. Rinnovato in giochi, luci e arredi

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