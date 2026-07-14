Il parco Millepiedi di via XXV Aprile è stato riaperto dopo lavori di ristrutturazione. Sono stati restaurati giochi e arredi presenti nell’area verde. La cerimonia di inaugurazione ha segnato la riconsegna ufficiale alla comunità locale. La struttura ora presenta un aspetto rinnovato e migliorato rispetto alla precedente configurazione.

Il taglio del nastro ha ufficialmente riconsegnato alla comunità di Massa Lombarda il parco Millepiedi di via XXV Aprile, che si presenta ora in una veste completamente rinnovata. Sabato mattina si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione dell’area verde, un momento di festa che ha concluso un percorso di riqualificazione durato mesi e realizzato grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale, il tessuto associativo locale e un nutrito gruppo di residenti. L’intervento, finalizzato a rendere lo spazio più accogliente e pienamente accessibile, ha visto l’installazione di tre nuove strutture ludiche inclusive: un grande castello attrezzato con sei scivoli, un’altalena con cestello e una classica altalena a due posti, di cui uno accessibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo parco Millepiedi. Giochi e arredi restaurati

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