Balena e giochi inclusivi campi da basket e calcetto percorsi pedonali e aree fitness | aperto il rinnovato Parco don Tonino Bello

È stato inaugurato il nuovo Parco don Tonino Bello, situato vicino alla piscina comunale recentemente rinnovata. Il parco include aree giochi accessibili a bambini di diverse età, campi da basket e calcetto, percorsi pedonali e zone dedicate all’attività fisica all’aperto. Sono presenti anche spazi pensati per il relax e l’interazione tra visitatori. La struttura si estende attorno alla piscina, offrendo un luogo per praticare sport, socializzare e trascorrere momenti di svago in un ambiente aperto e accessibile.

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