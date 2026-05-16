Balena e giochi inclusivi campi da basket e calcetto percorsi pedonali e aree fitness | aperto il rinnovato Parco don Tonino Bello

Da riminitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato il nuovo Parco don Tonino Bello, situato vicino alla piscina comunale recentemente rinnovata. Il parco include aree giochi accessibili a bambini di diverse età, campi da basket e calcetto, percorsi pedonali e zone dedicate all’attività fisica all’aperto. Sono presenti anche spazi pensati per il relax e l’interazione tra visitatori. La struttura si estende attorno alla piscina, offrendo un luogo per praticare sport, socializzare e trascorrere momenti di svago in un ambiente aperto e accessibile.

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Attorno alla nuova piscina comunale nasce un parco inclusivo, con giochi per bambini di tutte le età, spazi per lo sport di gruppo e aree per relax e socialità. E’ stato appena aperto, ma già punto di ritrovo per bambini, ragazzi e famiglie: da ieri è stato ufficialmente consegnato alla città il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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