Il Papa a Mattarella | grazie per l' attenzione alla vita ecclesiale dell' Italia

Notizia in breve

Il Papa ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica italiana in occasione del suo 85º compleanno. Nel messaggio, il Papa ha ringraziato per l'attenzione dedicata alla vita ecclesiale del Paese e ha espresso preghiere per l'alto incarico svolto. Inoltre, ha affidato il presidente all'intercessione dei santi patroni Francesco d'Assisi e Caterina da Siena. Leone XIV ha anche ringraziato per l'impegno nel servizio pubblico.