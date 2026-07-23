Il Papa a Mattarella | grazie per l' attenzione alla vita ecclesiale dell' Italia
Il Papa ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica italiana in occasione del suo 85º compleanno. Nel messaggio, il Papa ha ringraziato per l'attenzione dedicata alla vita ecclesiale del Paese e ha espresso preghiere per l'alto incarico svolto. Inoltre, ha affidato il presidente all'intercessione dei santi patroni Francesco d'Assisi e Caterina da Siena. Leone XIV ha anche ringraziato per l'impegno nel servizio pubblico.
Leone XIV invia un telegramma al presidente della Repubblica italiana in occasione del suo 85.mo compleanno, assicurando la sua preghiera per "l'alto compito" svolto al servizio del popolo e affidandolo all'intercessione dei santi patroni del Paese, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena . 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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