Papa a Mattarella | Prego per bene e prosperità dell’Italia La replica del Presidente | Mai rassegnarsi alla guerra
Il Papa ha detto che prega per il bene e la prosperità dell’Italia, mentre il presidente ha risposto che non bisogna mai rassegnarsi alla guerra. Durante un viaggio in Spagna, il Papa ha aggiunto che si affida alla Vergine Maria, che accoglie e guida verso Dio, considerato fonte di unità e speranza per tutti.
"Nel momento in cui inizio il viaggio apostolico in Spagna, sotto lo sguardo materno della Vergine Maria che ci accoglie e ci orienta verso Dio, fonte di unità e di speranza per tutti i popoli”.Il Papa, durante il sorvolo dell’Italia verso la Spagna, in un telegramma indirizzato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in cui lo saluta assicurando “fervide preghiere per il bene e la prosperità dell'intera Nazione italiana". Mattarella, in una missiva di ringraziamento, risponde al papa sottolineando che “questo Suo viaggio apostolico, in un Paese dove il cattolicesimo è radicato sin dai primi secoli, ci esorta fin dal motto - 'Alzad la mirada. Alzate i vostri occhi' - ad allargare l'orizzonte, a sollevare lo sguardo oltre le contingenze particolari, per aprirsi agli altri e riconoscersi fratelli". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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