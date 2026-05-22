Tumore dell’ovaio grazie alla ricerca cure personalizzate e attente alla qualità di vita

Qualche giorno fa si è celebrata la Giornata Mondiale del Tumore Ovarico, un’occasione per ricordare la diffusione di questa malattia. I dati ufficiali indicano che ogni giorno nel nostro paese vengono diagnosticate circa 15 donne con carcinoma ovarico, per un totale di oltre 5.000 casi annui. La ricerca ha portato allo sviluppo di trattamenti più personalizzati, che puntano anche a migliorare la qualità di vita delle pazienti.

Solo pochi giorni fa, la Giornata Mondiale del Tumore Ovarico. I numeri dicono che ogni giorno nel nostro Paese 15 donne ricevono una diagnosi di carcinoma dell’ovaio, che significa oltre 5.400 nuovi casi l’anno. Siamo di fronte ad una patologia subdola, che difficilmente si riconosce nelle sue fasi iniziali perché non ci sono segni e sintomi chiari, né esistono efficaci tecniche di screening su ampie popolazioni. Ma la ricerca va avanti, e non solo nel mettere a punto nuove terapie, ma anche per far sì che queste siano espressamente mirate per ogni donna, sulla base delle caratteristiche delle cellule neoplastiche. Non solo: grazie alla... 🔗 Leggi su Dilei.it

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Tumore ovaio resistente al platino, Lorusso (Humanitas) nuove terapie, luce dopo buio

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