Il Milan schiera Jashari in campo come il nuovo Modric, con Pulisic a sinistra e Chukwueze che copre tutta la fascia. La formazione punta a un gioco offensivo, con Gonçalo Ramos come principale terminale offensivo. La strategia si concentra sul dominio del pallone e sulla ricerca del gol, lasciando intendere un approccio molto aggressivo in campo.

Nelle intenzioni sarà un Milan d’attacco, che cercherà il dominio del gioco e il risultato attraverso un gol in più dell’avversario: in pratica, chi dovrà occuparsi della svolta offensiva? Sicuramente Gonçalo Ramos, l’acquisto più caro della storia rossonera. I gol costano, specialmente quando la richiesta è alta e l’offerta sempre più limitata. Ramos ne porta in dote 97 tra club (Benfica e Psg) e nazionale portoghese. Quota cento a 25 anni è un traguardo ambizioso: il Milan lo supporterà per centrarlo il prima possibile. Ramos sarà il riferimento unico dell’area, ogni sviluppo di gioco sarà finalizzato a valorizzare le sue abilità aeree (si è visto anche al Mondiale, tra più marcatori, su cross di Leao. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il nuovo Milan di Amorim: Jashari alla Modric, Pulisic a sinistra e Chukwueze a tutta fascia

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