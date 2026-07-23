Il nuovo Milan di Amorim | Jashari alla Modric Pulisic a sinistra e Chukwueze a tutta fascia

Da gazzetta.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan schiera Jashari in campo come il nuovo Modric, con Pulisic a sinistra e Chukwueze che copre tutta la fascia. La formazione punta a un gioco offensivo, con Gonçalo Ramos come principale terminale offensivo. La strategia si concentra sul dominio del pallone e sulla ricerca del gol, lasciando intendere un approccio molto aggressivo in campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

 Nelle intenzioni sarà un Milan d’attacco, che cercherà il dominio del gioco e il risultato attraverso un gol in più dell’avversario: in pratica, chi dovrà occuparsi della svolta offensiva? Sicuramente Gonçalo Ramos, l’acquisto più caro della storia rossonera. I gol costano, specialmente quando la richiesta è alta e l’offerta sempre più limitata. Ramos ne porta in dote 97 tra club (Benfica e Psg) e nazionale portoghese. Quota cento a 25 anni è un traguardo ambizioso: il Milan lo supporterà per centrarlo il prima possibile. Ramos sarà il riferimento unico dell’area, ogni sviluppo di gioco sarà finalizzato a valorizzare le sue abilità aeree (si è visto anche al Mondiale, tra più marcatori, su cross di Leao. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

il nuovo milan di amorim jashari alla modric pulisic a sinistra e chukwueze a tutta fascia
© Gazzetta.it - Il nuovo Milan di Amorim: Jashari alla Modric, Pulisic a sinistra e Chukwueze a tutta fascia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

RUBEN AMORIM È IL NUOVO ALLENATORE DEL MILAN È FATTA HERE WE GOCIFRE ANALISI TECNICOTATTICA

Video ??? RUBEN AMORIM È IL NUOVO ALLENATORE DEL MILAN È FATTA HERE WE GO??CIFRE ANALISI TECNICOTATTICA

Notizie e thread social correlati

Amorim disegna il nuovo Milan: il ruolo a sorpresa per Pulisic. Chukwueze torna e restaRúben Amorim è stato ufficialmente presentato come nuovo allenatore del Milan per la stagione 2026-2027.

Milan, il rinnovo di Modric non cambia il futuro di Jashari: Amorim ha un piano per luiIl Milan ha deciso di proseguire con Luka Modric, ma questa mossa non influenzerà il futuro di Jashari.

Temi più discussi: Il nuovo Milan di Amorim prende forma. Da Gila a Ramos: ecco come giocherà; Modric ha deciso: c’è il Milan nel suo futuro. Tutto sul rinnovo e sull’ingaggio; Test in famiglia per il Milan di Amorim, amichevole con Milan Futuro; Le prime indicazioni del Milan di Amorim nel 7-0 all'Under 23: dal ruolo e i primi riscontri su Gila a Nkunku.

milan di amorim il nuovo milan diIl nuovo Milan di Amorim: Jashari alla Modric, Pulisic a sinistra e Chukwueze a tutta fasciaNelle intenzioni sarà un Milan d’attacco, che cercherà il dominio del gioco e il risultato attraverso un gol in più dell’avversario: in pratica, chi dovrà occuparsi della svolta offensiva? Sicuramente ... msn.com

milan di amorim il nuovo milan diIl nuovo Milan di Amorim, parte la Champions, il Tour e il sogno di Pogacar: tutto su SportweekSul numero di questa settimana vi portiamo alla scoperta del nuovo tecnico del Diavolo. Poi i preliminari della coppa dalle grandi orecchie e lo speciale dedicato al Giro di Francia, con il fenomeno s ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web