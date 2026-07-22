Milan il rinnovo di Modric non cambia il futuro di Jashari | Amorim ha un piano per lui
Il Milan ha deciso di proseguire con Luka Modric, ma questa mossa non influenzerà il futuro di Jashari. Durante il primo anno, Jashari ha avuto poche opportunità di gioco e risultati di squadra deludenti. L’allenatore ha concesso pochi minuti allo svizzero e non ha indicato un ruolo di rilievo per lui. Un piano specifico per Jashari è stato confermato e sarà seguito nei prossimi mesi.
Il primo anno la convivenza in rossonero di Luka Modric e Ardon Jashari non è stata un granché. Sia a livello di risultati di squadra sia a livello di minuti che Allegri ha concesso allo svizzero. Il croato di fatto è sempre stato titolare e all'ex Bruges, che a inizio stagione ha avuto un grave infortunio al perone in allenamento ed è stato fuori quasi tre mesi, sono rimaste solo le briciole. In questo 2026-27 invece la storia andrà diversamente perché il Milan avrà una competizione in più, l'Europa League in programma giovedì sera, e perché la carta d'identità di Modric tra una manciata di settimane dirà 41 anni e non più 40. Tradotto il capitano della Croazia non potrà scendere in campo dal primo minuto una volta ogni tre giorni e dovrà per forza tirare il fiato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Modric cambia su futuro con un giro inesperado
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