Il Milan ha deciso di proseguire con Luka Modric, ma questa mossa non influenzerà il futuro di Jashari. Durante il primo anno, Jashari ha avuto poche opportunità di gioco e risultati di squadra deludenti. L’allenatore ha concesso pochi minuti allo svizzero e non ha indicato un ruolo di rilievo per lui. Un piano specifico per Jashari è stato confermato e sarà seguito nei prossimi mesi.

Il primo anno la convivenza in rossonero di Luka Modric e Ardon Jashari non è stata un granché. Sia a livello di risultati di squadra sia a livello di minuti che Allegri ha concesso allo svizzero. Il croato di fatto è sempre stato titolare e all'ex Bruges, che a inizio stagione ha avuto un grave infortunio al perone in allenamento ed è stato fuori quasi tre mesi, sono rimaste solo le briciole. In questo 2026-27 invece la storia andrà diversamente perché il Milan avrà una competizione in più, l'Europa League in programma giovedì sera, e perché la carta d'identità di Modric tra una manciata di settimane dirà 41 anni e non più 40. Tradotto il capitano della Croazia non potrà scendere in campo dal primo minuto una volta ogni tre giorni e dovrà per forza tirare il fiato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, il rinnovo di Modric non cambia il futuro di Jashari: Amorim ha un piano per lui

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Modric cambia su futuro con un giro inesperado

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