Il Nottingham Forest firma per la prima volta con Glasner

Il Nottingham Forest ha annunciato l'acquisto di Xaver Schlager, primo trasferimento sotto la guida del nuovo allenatore Oliver Glasner. Il centrocampista austriaco si è unito al club con un accordo valido fino al 2026. L'operazione è stata completata nelle ultime ore, senza dettagli sui termini economici. Schlager diventa così il primo rinforzo ufficiale della squadra in questa sessione di mercato.

2026-07-23 18:12:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Nottingham Forest ha completato l’acquisto di Xaver Schlager, rendendo il centrocampista austriaco il primo acquisto sotto la guida del nuovo allenatore Oliver Glasner. Schlager si trasferisce al City Ground con un contratto di due anni, firmando come free agent dopo aver trascorso quattro stagioni con l’RB Lipsia. Il 28enne, che ha avuto esperienze anche con Liefering e Red Bull Salisburgo, ritrova Glasner, con il quale ha lavorato durante il suo periodo al Wolfsburg. E Schlager, che ha giocato tutte e quattro le partite dell’Austria ai Mondiali, è entusiasta di poter lavorare di nuovo con il suo connazionale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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