Nottingham Forest ufficiale Glasner | il comunicato

Da sportmediaset.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Nottingham Forest ha annunciato l’arrivo di Oliver Glasner come nuovo allenatore. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale con la conferma della nomina. Glasner prende il posto precedente e guiderà la squadra nelle prossime partite. La comunicazione non specifica la durata del contratto né altri dettagli. La società ha ringraziato il precedente allenatore per il lavoro svolto. Glasner è noto per aver allenato in diversi campionati europei prima di arrivare nel club.

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Il Nottingham Forest è lieto di annunciare la nomina di Oliver Glasner a nuovo allenatore della squadra. Glasner, uno degli allenatori più stimati e innovativi d’Europa, approda al Forest forte di una reputazione eccezionale per la sua capacità di far crescere i giocatori, costruire squadre offensive ambiziose e ottenere successi ai massimi livelli. La sua leadership, la sua competenza tattica e la sua mentalità vincente lo rendono la persona ideale per guidare il club nel suo prossimo capitolo. Glasner arriva al Forest dopo essere diventato solo il terzo allenatore a vincere sia la UEFA Europa League che la UEFA Conference League. Il suo successo europeo, insieme ai trofei nazionali in Inghilterra, sottolinea la sua comprovata capacità di costruire squadre vincenti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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