Il Nottingham Forest ha annunciato l’arrivo di Oliver Glasner come nuovo allenatore. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale con la conferma della nomina. Glasner prende il posto precedente e guiderà la squadra nelle prossime partite. La comunicazione non specifica la durata del contratto né altri dettagli. La società ha ringraziato il precedente allenatore per il lavoro svolto. Glasner è noto per aver allenato in diversi campionati europei prima di arrivare nel club.

Il Nottingham Forest è lieto di annunciare la nomina di Oliver Glasner a nuovo allenatore della squadra. Glasner, uno degli allenatori più stimati e innovativi d’Europa, approda al Forest forte di una reputazione eccezionale per la sua capacità di far crescere i giocatori, costruire squadre offensive ambiziose e ottenere successi ai massimi livelli. La sua leadership, la sua competenza tattica e la sua mentalità vincente lo rendono la persona ideale per guidare il club nel suo prossimo capitolo. Glasner arriva al Forest dopo essere diventato solo il terzo allenatore a vincere sia la UEFA Europa League che la UEFA Conference League. Il suo successo europeo, insieme ai trofei nazionali in Inghilterra, sottolinea la sua comprovata capacità di costruire squadre vincenti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Nottingham Forest, ufficiale Glasner: il comunicato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, tra Frattesi e il Nottingham Forest spunta... BergvallIl Nottingham Forest sta considerando l'acquisto di Lucas Bergvall, centrocampista del Tottenham, come possibile sostituto di Elliot Anderson, che...

Pronostico Sunderland-Nottingham Forest: il sogno Europa non è ancora svanitoVenerdì alle 21:00 si disputa la partita tra Sunderland e Nottingham Forest, valida per la trentaquattresima giornata di Premier League.

Temi più discussi: Glasner ha deciso, sarà il nuovo allenatore del Nottingham Forest: niente Milan nel futuro del tecnico tedesco; Ribaltone Nottingham Forest: esonerato Pereira tra lo stupore generale, panchina affidata a Glasner; Il Forest conferma l'addio di Pereira, cresce la pista Glasner; Il Nottingham Forest cambia a sorpresa l'allenatore: Glasner in pole per sostituire Pereira.

Ufficiale: #Glasner è il nuovo tecnico del #NottinghamForest x.com

WILD Il Nottingham Forest ha licenziato Vítor Pereira via email alle 23:58 del 30 giugno... e lo sostituisce con Oliver Glasner. reddit

Nottingham Forest, è ufficiale: Oliver Glasner è il nuovo allenatore. Era stato considerato dal Milan per il dopo AllegriL'allenatore austriaco ha firmato fino al 2029 e percepirà circa 15 milioni di euro ... msn.com

Nottingham Forest, accordo con Glasner: l'ex Palace ha firmato per tre anniOliver Glasner è pronto a legarsi al Nottingham Forest con un contratto triennale, dopo che è stato raggiunto l'accordo verbale definitivo tra le parti. tuttomercatoweb.com