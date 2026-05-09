Nella trentaseiesima giornata di Premier League, si affrontano Nottingham Forest e Newcastle. La partita si svolgerà in un momento cruciale della stagione, con entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti per le rispettive classifiche. Nottingham Forest, in casa, cercherà di ottenere una vittoria per migliorare la propria posizione, mentre il Newcastle desidera confermarsi con un risultato positivo fuori casa. La sfida è programmata per questa settimana, con l’orario ancora da definire.

Nottingham Forest-Newcastle è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Il primo obiettivo in casa Nottingham è quello di smaltire la delusione per la sconfitta contro l’Aston Villa che non ha permesso a questa squadra di prendersi la finale di Europa League. Non sarà semplice, ma i padroni di casa sono obbligati a farlo per un semplice motivo: hanno bisogno di una vittoria per avere la certezza della salvezza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro un Newcastle deludente, che da un po’ di tempo ormai al proprio campionato non ha nulla da chiedere, si potrebbero sicuramente pagare le fatiche arrivate nel corso di queste ultime due settimane, ma per stare davvero sereni serve vincere.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Nottingham Forest-Newcastle: c’è sempre una prima volta

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Nottingham Forest-Newcastle (domenica 10 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiL’1-0 dell’andata non garantiva certo al Nottingham Forest di qualificarsi per la finale di Europa League, ma perdere addirittura 4-0 al Villa Park...

Pronostico Nottingham Forest-Midtjylland: finisce come a ottobreNottingham Forest-Midtjylland è una partita valida per gli ottavi di finale di Europa League: probabili formazioni, dove vederla e pronostico Si sono...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Pronostico Nottingham Forest-Newcastle United: analisi e probabili formazioni 10/05/2026 Premier League; Pronostico Nottingham Forest - Newcastle United: analisi e quote; Nottingham Forest FC - Newcastle United | pronostico & migliori quote | 10.05.2026; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 18/1526 di sabato 2 maggio 2026.

Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest: i consigli per il derby inglese di Europa LeagueIl primo atto è andato in archivio con la vittoria del Nottingham sull’Aston Villa per 1-0. Il derby inglese di Europa League non ha però ancora emesso la sua sentenza definitiva e il nome della final ... tuttosport.com

Pronostici Aston Villa-Nottingham Forest: marcatore e tiri in portaPronostici Aston Villa-Nottingham Forest, all'andata a sorpresa i Garibaldi Reds si sono aggiudicati il primo round: le scelte del Veggente. ilveggente.it

Nottingham Forest-Newcastle (domenica 10 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/hPGRNw9 #scommesse #pronostici x.com

[Discussione Pre-Partita] Aston Villa vs. Nottingham Forest (Europa League - Semifinali) reddit