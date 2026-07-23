Il nodo dell’uranio | perché l’accordo nucleare Usa-Arabia Saudita allarma Israele

Il 23 luglio 2026, è stato riferito che gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita hanno raggiunto un accordo riguardante il nucleare, anche se i dettagli non sono stati resi pubblici. Donald Trump ha menzionato che le trattative sono ancora aperte, ma non ha confermato la firma di un documento ufficiale. L’annuncio ha suscitato preoccupazioni tra Israele, che teme possibili implicazioni sulla sicurezza regionale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da parte delle parti coinvolte.

Washington, 23 luglio 2026 – Una porta chiusa nelle parole di Donald Trump, ma non ancora sigillata sulla carta. Anche perché quella carta, almeno al pubblico, non è stata ancora mostrata. È la porta dell’ arricchimento dell’uranio, il punto più delicato dell’intesa sul nucleare civile firmata da Stati Uniti e Arabia Saudita. Un patto definito “storico”, ma ancora pieno di ombre. Il presidente americano ha affidato a Truth Social, che per lui vale quanto una sentenza della Cassazione, una promessa: “Non ci sarà arricchimento di materiale”. Il testo integrale dell’intesa, però, non è stato reso pubblico. Facciamo un passo indietro. L’accordo è stato firmato il 22 luglio dal segretario statunitense all’Energia Chris Wright e dal ministro saudita dell’Energia Abdulaziz bin Salman. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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