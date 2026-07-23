Il neonato non fa più cacca

Da lortica.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un neonato non ha ancora evacuato dopo diversi giorni. I genitori hanno portato il bambino in ospedale, dove è stato sottoposto a controlli. I medici hanno effettuato esami per verificare eventuali problemi intestinali. Al momento, non ci sono notizie di complicazioni gravi. La situazione resta sotto osservazione, e si attendono aggiornamenti sulle condizioni del piccolo.

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Neonato non fa la cacca, portare in ospedale

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