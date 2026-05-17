Fanno la cacca ovunque | il borgo inglese invaso dai pavoni finisce in tv

Da screenworld.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel borgo di Tutbury, nello Staffordshire, un problema insolito sta attirando l’attenzione dei media locali: una popolazione di pavoni si è diffusa rapidamente, causando disagi ai residenti. Le strade e le abitazioni sono spesso interessate da escrementi di questi uccelli, che si aggirano liberamente nel centro del villaggio. La presenza crescente dei pavoni ha portato le autorità a intervenire, rendendo la vicenda protagonista di trasmissioni televisive e discussioni pubbliche. La situazione ha sorpreso molti abitanti, che si trovano a convivere con questo fenomeno inaspettato.

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Tutbury, un tranquillo villaggio dello Staffordshire, si trova ad affrontare un problema insolito quanto fastidioso: una popolazione crescente di pavoni che sta trasformando la vita quotidiana dei residenti in un incubo ornamentale. Secondo il Tutbury Parish Council, il numero di questi maestosi volatili è passato da 26 esemplari contati durante l’ultimo censimento a una stima che sfiora i 40 individui. E con l’aumento della popolazione è arrivata un’escalation di problemi che ha spinto il consiglio comunale a lanciare un appello pubblico. con non poca cacca in giro. Francis Crossley, presidente del consiglio parrocchiale, non usa mezzi termini: “ Stanno creando seri problemi “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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