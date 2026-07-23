il napoli non segna e in difesa balla

Il Napoli non segna e subisce gol, con una prestazione complessivamente deludente. La partita viene definita bruttina dal Corriere dello Sport, che sottolinea anche come l'Arezzo abbia già vinto contro il Napoli nella stagione precedente. La squadra di casa fatica in attacco e mostra alcune vulnerabilità in difesa, rendendo difficile ottenere un risultato positivo.

Partita bruttina. Partita bruttina, la definisce il Corriere dello Sport che con Fabio Mandarini ricorda che l’Arezzo ha battuto il Napoli anche lo scorso anno. Allora si accingeva a giocare il campionato di Serie C, adesso la Serie B. Il Napoli ha perso 3-1 e non hanno convinto né il pacchetto difensivo né quello avanzato. Hojlund si è mangiato almeno un gol e dietro il Napoli ha ballato spesso e volentieri. Scrive il Corsport: “non sono casuali i due elementi maggiormente negativi emersi dal debutto: scarsa concretezza offensiva, problema atavico ereditato dalle due stagioni precedenti e chiaramente aggravato dalla mancanza di McTominay, Neres e soci; e soprattutto carenze difensive sia in copertura sia in costruzione”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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