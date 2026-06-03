Oggi si svolge un incontro tra i rappresentanti del Milan e gli avvocati di Allegri. L’obiettivo è definire i dettagli della separazione, dopo che è stato raggiunto un accordo con il Napoli per un contratto di due anni. La trattativa riguarda ancora la buonuscita con il club rossonero, con una cifra ancora da concordare. La firma con il nuovo club è prossima, ma non ancora ufficiale.

La notifica formale dell'esonero è stata recapitata ad Allegri venerdì 29 maggio tramite una PEC firmata dal Presidente del club, Paolo Scaroni. Una separazione che non ha colto impreparato il tecnico livornese, il quale ha già raggiunto da giorni un accordo totale con il Napoli di Aurelio De Laurentiis sulla base di un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2028 a 4,5 milioni di euro netti a stagione. Prima di poter mettere la firma sul nuovo contratto con i partenopei e formalizzare l'incarico, Allegri deve necessariamente risolvere il vincolo lavorativo che lo lega ancora al Milan. Tecnicamente, l'allenatore è sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2027, con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Allegri-Milan vicini all’addio definitivo: ecco quanto ‘balla’ di buonuscita per la firma con il Napoli

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