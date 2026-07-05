Arisa balla in pizzeria a Napoli Sorbillo | artista meravigliosa

Arisa balla in pizzeria a Napoli sulle note di `La Costiera Amalfitana´ coinvolgendo le sue amiche e una pizzaiola. Versione in scuro, dagli occhiali alle scarpe al vestito e alla borsetta, la cantante ad un tratto invita la pizzaiola ad unirsi al ballo ascoltando le musica. È il contenuto di un video, pubblicato sui social dal pizzaiolo Gino Sorbillo. Le immagini, spiega il pizzaiolo, sono state girate nel suo locale `Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo´ a Spaccanapoli, nel centro antico della città. La cantante ha mangiato una pizza fritta e poi si è `esibita´ nel ballo di gruppo. «Arisa è una donna meravigliosa - sottolinea Sorbillo - molto umana e disponibile così come altre artiste, ad esempio Elisa e Fiorella Mannoia. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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