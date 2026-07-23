Il Napoli ha annunciato che Alessandro Buongiorno si è infortunato durante il primo giorno di ritiro e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro per riparare la radice del menisco mediale. La squadra si trova così ad affrontare un problema nel reparto difensivo, già aggravato da altre assenze e da una richiesta di chiarimenti tra i tifosi riguardo a un precedente episodio con un pugno nel 2023.

Neanche il tempo di mettere piede in campo ed è già iniziata l’emergenza del Napoli in difesa. Alessandro Buongiorno ha dato forfait al primo giorno di ritiro e si appresta a sottoporsi all’intervento chirurgico per riparare la radice del menisco mediale del ginocchio destro. Un infortunio che, nel migliore dei casi, lo costringerà ai box per tre mesi. Nel frattempo, Sam Beukema è alle prese con la cronicizzazione di un problema al tendine d’Achille. E come se non bastasse, la risposta delle alternative, Rafa Marin e Marianucci, schierati a rotazione nella prima amichevole stagionale contro l’Arezzo, è stata al di sotto delle aspettative. Sfumato l’affare Gila, che ha beffato il Napoli accasandosi proprio nell’ex squadra di Allegri, uno dei papabili della lista del ds Giovanni Manna è Federico Gatti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il Napoli e l'emergenza difesa: i tifosi non vogliono Gatti, anche per colpa di quel pugno del '23...

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