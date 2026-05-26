Sondaggio Istituto Piepoli | il 62% dei tifosi del Napoli vogliono Allegri il 23% Italiano
Secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli, il 62% dei tifosi del Napoli preferirebbe l’attuale allenatore, mentre il 23% sceglie un altro tecnico. Lo studio si basa su un campione di persone attive sui social, che rappresentano una minoranza rispetto alla totalità dei tifosi. Si evidenzia come le opinioni espresse online non riflettano necessariamente il sentiment generale.
Non bisogna mai confondere l’isteria da social con la realtà. Sui social agisce un numero limitato di persone, che verosimilmente hanno molto a tempo a disposizione. Ci si illude che facciano massa critica, in realtà il loro peso specifico è molto basso. Però a livello virtuale incidono. Ne abbiamo avuto un esempio a proposito di Antonio Conte. I leoni da tastiera sono stati da sempre molto critici nei confronti di Antonio Conte e soprattuto del suo presunto non gioco. La stragrande maggioranza dei sostenitori azzurri, invece, avrebbe ovviamente voluto la permanenza del tecnico salentino. Che domenica al Maradona è stato sommerso dagli applausi dei tifosi che per tutta la stagione hanno sostenuto con convinzione lui e la squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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