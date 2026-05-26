Sondaggio Istituto Piepoli | il 62% dei tifosi del Napoli vogliono Allegri il 23% Italiano

Non bisogna mai confondere l’isteria da social con la realtà. Sui social agisce un numero limitato di persone, che verosimilmente hanno molto a tempo a disposizione. Ci si illude che facciano massa critica, in realtà il loro peso specifico è molto basso. Però a livello virtuale incidono. Ne abbiamo avuto un esempio a proposito di Antonio Conte. I leoni da tastiera sono stati da sempre molto critici nei confronti di Antonio Conte e soprattuto del suo presunto non gioco. La stragrande maggioranza dei sostenitori azzurri, invece, avrebbe ovviamente voluto la permanenza del tecnico salentino. Che domenica al Maradona è stato sommerso dagli applausi dei tifosi che per tutta la stagione hanno sostenuto con convinzione lui e la squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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