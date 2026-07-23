il mistero del dj italiano a ibiza ritrovato il corpo in mare

Il corpo di un dj italiano di 33 anni è stato ritrovato in mare a Ibiza, il giorno del suo compleanno. La vittima, originaria di Lucera e residente a S. Benedetto del Tronto, è stata trovata senza vita lunedì. La polizia locale sta indagando sulla causa della morte. Non sono stati forniti dettagli su eventuali circostanze sospette o cause naturali. La notizia ha suscitato attenzione tra la comunità locale e i fan.

S. BENEDETTO DEL TRONTO (Ascoli) È un giallo la morte di Francesco Forzieri, il dj sambenedettese di 33 anni, originario di Lucera, trovato senza vita lunedì a Ibiza, proprio nel giorno del suo compleanno. Il decesso è avvenuto in mare, ma sarà l’autopsia a fare piena luce sull’accaduto. Il corpo del giovane, che sull’isola delle Baleari stava cercando di costruire il proprio percorso professionale, è stato trovato intorno alle 4 del mattino mentre galleggiava a poca distanza da una delle banchine del porto. La prima ipotesi è quella dell’annegamento, ma le autorità spagnole hanno disposto l’autopsia e gli accertamenti tecnici, poiché le circostanze della morte presentano ancora diversi aspetti da chiarire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Dj pugliese muore a Ibiza il giorno del suo compleanno: il corpo trovato in acqua. È mistero

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