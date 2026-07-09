Un corpo trovato recentemente sulle coste di Bengasi sarà sottoposto a analisi del DNA. I campioni biologici prelevati dal corpo saranno confrontati con il DNA della madre di un uomo di 39 anni scomparso in mare il 1° maggio mentre praticava il kitesurf. L'esito delle analisi determinerà se si tratta della stessa persona. La speranza è di chiarire l'identità del corpo ritrovato.

L’attesa entra nella fase decisiva. I campioni biologici prelevati dal corpo ritrovato nei giorni scorsi sulle coste libiche di Bengasi saranno presto analizzati e confrontati con il Dna della madre di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchie scomparso in mare con il suo kitesurf il 1° maggio scorso.L’arrivo in Italia del corriere diplomatico con i reperti biologici è previsto per oggi, 9 luglio, sotto la supervisione del Console Generale d’Italia a Bengasi, Filippo Colombo. I campioni saranno presi in consegna dai carabinieri all’aeroporto di Fiumicino e successivamente affidati ai consulenti nominati dalla Procura di Lecce: i genetisti forensi Giulio Puleri, dell’Università di Tor Vergata, e Miriam Schimera. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Mimmo Piepoli, il kitsurfer salentino scomparso in mare: attesa per il confronto del Dna di un corpo ritrovato a Bengasi

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