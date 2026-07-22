Il corpo di Francesco Forzieri, 33 anni, è stato trovato lunedì mattina in acqua vicino a un molo a Ibiza, nella zona di Marina Botafoc. Il ritrovamento è avvenuto nel giorno del suo compleanno, a pochi metri dal ristorante dove lavorava come cameriere. Forzieri, originario di Lucera e residente a San Benedetto del Tronto, è stato individuato vicino a un punto di approdo. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Francesco Forzieri, 33 anni originario di Lucera (Foggia) ma residente a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), è stato ritrovato morto lunedì mattina, 20 luglio, nel giorno del suo compleanno, vicino a un molo a Ibiza, nella zona di Marina Botafoc, vicino al ristorante “I Rigatoni” dove lavorava come cameriere. Da quanto si è appreso, il cadavere di ‘Checco’, così lo chiamavano parenti e amici, è stato trovato vicino a una delle banchine dove attraccano traghetti e navi da crociera. Aveva la passione per la musica – l’hip hop in particolare – ma a Ibiza era andato per lavorare come cameriere dopo alcune esperienze in giro per l’Europa: aveva trovato un posto per la stagione estiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’italiano Francesco Forzieri morto a Ibiza: il suo corpo trovato in acqua nel giorno del suo compleanno

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Dj pugliese muore a Ibiza il giorno del suo compleanno: il corpo trovato in acqua. È mistero

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