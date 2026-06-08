Il ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma per gli abusi sulla Flotilla
AGI - La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, in relazione ai fatti legati alla spedizione umanitaria "Global Sumud Flotilla". Il provvedimento, firmato dai sostituti procuratori Stefano Opilio e Lucia Lotti con il coordinamento del procuratore capo Francesco Lo Voi, segue l'apertura di un fascicolo d'indagine avviato nelle scorse settimane a Piazzale Clodio, alimentato dalle denunce formali depositate dagli attivisti al loro rientro. I magistrati capitolini e i Carabinieri hanno già acquisito diverse testimonianze tra i partecipanti alla missione. Agli atti dell'inchiesta è stato allegato anche un video – originariamente pubblicato dallo stesso Ben-Gvir sui propri canali social – girato nel porto israeliano di Ashdod. 🔗 Leggi su Agi.it
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Flotilla, il ministro della Sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir indagato a Roma
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