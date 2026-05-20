Il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale ha visitato il porto di Ashdod, dove sono trattenuti alcuni attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati durante una navigazione verso Gaza. Durante l’evento, ha rivolto parole ironiche agli attivisti, che si trovavano in ginocchio, dicendo: “Benvenuti, siamo i proprietari di questa casa”. La visita si è svolta nel contesto delle operazioni di fermo dei partecipanti alla flottiglia.

Il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati tra ieri e lunedì mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X, lo si vede camminare tra i fermati, a terra ammanettati e bendati, e gridare: “ Benvenuti in Israele, siamo i proprietari di questa casa “. In un altro filmato, si vede un attivista avvicinarsi al ministro e venire legato a terra dagli agenti dello Shin Bet. Lo si vede anche dire a uno degli attivisti “ Am Yisrael Chai ” (Sono Israele), con la parola “ Hatikva ” (Viva!) in sottofondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, il ministro israeliano Ben Gvir irride gli attivisti legati e in ginocchio: “Benvenuti, siamo i proprietari di questa casa”

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Anwar slams Israel's labelling of GSF activists as terrorists; Protest at US embassy

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