Il Milan avverte il ’Gala’ | Leao non si svende

Il Milan ha ribadito che il giocatore portoghese non sarà messo in vendita, rispondendo alle voci di un possibile trasferimento ai club della Super Lig. Negli ultimi giorni sono circolate indiscrezioni su un interesse da parte di squadre turche, mentre il giocatore si trova in vacanza in Turchia. La società ha chiarito che non intende cedere il calciatore.

"Leao non si svende". Il messaggio del Milan agli estimatori del portoghese è chiarissimo. Questo dopo che negli ultimi giorni sono rimbalzate dalla Turchia (dove il giocatore si trova in vacanza) nuove voci riguardanti il corteggiamento dei club della Super Lig per l’esterno rossonero. Di più: il Galatasaray, che già nel mese di marzo aveva fatto come il Fenerbahce dei sondaggi con l’entourage di Rafa, sarebbe pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 10 milioni netti per quattro anni pur di ’ingolosire’ il lusitano. Il problema, come spesso accade da quelle parti, è che non c’è volontà di spendere troppi soldi per il cartelino. È accaduto nel settembre 2024, con il Napoli che “accettò“ di dare in prestito Oshimen proprio al Galatasaray prima di riuscire a venderlo, ma solo nella stagione successiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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