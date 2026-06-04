Il Milan ha fissato la richiesta di 50 milioni di euro per la cessione di Rafa Leao. Il giocatore ha comunicato di non voler proseguire con il club nella prossima stagione e si sarebbe proposto all’Arsenal. La trattativa tra le parti è in corso, mentre il club italiano valuta le offerte e le possibilità di vendita. La questione riguarda anche le trattative tra le due squadre.

Per Rafa Leao il Milan chiede 50 milioni. Rafa Leao ha annunciato di non voler più essere un calciatore del Milan la prossima stagione. L’esterno portoghese, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si sarebbe proposto all’Arsenal, che quest’anno ha vinto la Premier League e l’anno prossimo giocherà in Champions. I rossoneri, però, chiedono 50 milioni per lasciarlo partire, avendo ancora due anni di contratto. Scrive il quotidiano: Quando un calciatore si espone in modo così chiaro, il prezzo sul mercato del suo cartellino scende. Mentre cresce il sospetto che ci sia una strategia dietro, ordita dagli agenti. Il Milan ha comunque una posizione chiara: se Leao vuole andarsene, deve portare un’offerta all’altezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Leao si è proposto all’Arsenal, il Milan chiede 50 milioni

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