Il miglior hotel d’Europa è Castiglion del Bosco | Travel+Leisure premia la tenuta toscana con 900 anni di storia
Castiglion del Bosco, una tenuta toscana con 900 anni di storia, è stata premiata come miglior hotel d'Europa e d'Italia ai World's Best Awards 2026 di Travel + Leisure. La struttura ha ottenuto il riconoscimento tra numerose candidature, distinguendosi per la sua qualità. La premiazione si è svolta alla fine di quest’anno, con la pubblicazione dei risultati nelle classifiche ufficiali.
Castiglion del Bosco è stato votato non solo come miglior hotel d'Italia ma anche miglior hotel d'Europa ai World's Best Awards del 2026 di Travel + Leisure. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Firenze è la migliore città d’Europa: anche Roma e Siena nella classifica 2026 di Travel+LeisureI lettori di Travel+Leisure hanno scelto le città migliori del mondo e d'Europa per il 2026, secondo la classifica dei World's Best Awards alla...
La Sardegna è l’isola più bella d’Europa: nella classifica mondiale di Travel+Leisure anche la SiciliaLa Sardegna si posiziona tra le migliori destinazioni al mondo secondo i World's Best Awards di Travel+Leisure 2026.
Temi più discussi: Quali (e quanti) hotel italiani dominano la nuova classifica del lusso; Dormire tra le vigne: 30 tenute vinicole per un weekend d'amore; Hotel di lusso 2026, Positano è 2° al mondo e il boom è tutto per l’Italia; IL SAN PIETRO DI POSITANO È TRA I MIGLIORI HOTEL DE LA LISTE.
Dal San Pietro di Positano al Cipriani di Venezia, passando per Il Pellicano, J.K. Place Capri e Rosewood Castiglion del Bosco, gli hotel italiani entrano tra i migliori al mondo grazie a un’idea di lusso fatta di esperienza e accoglienza. facebook
Castiglion del Bosco (Rosewood) | Recensione reddit
Un hotel extra lusso in Toscana può avere ancora qualcosa da raccontare?Vengo da una famiglia meravigliosa, ma umile. Estati in montagna, il latte appena munto, le passeggiate a caccia di funghi. In casa circolavano poesia e prime edizioni di libri: un’idea di bellezza ... vanityfair.it
Hotel toscano con vigneto e golf club è il migliore d'EuropaFondato originariamente nel XII secolo, Castiglion del Bosco, un Rosewood Hotel, è stato nominato da Travel + Leisure miglior struttura del continente. View on euronews ... msn.com