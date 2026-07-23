Il miglior hotel d’Europa è Castiglion del Bosco | Travel+Leisure premia la tenuta toscana con 900 anni di storia

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Castiglion del Bosco, una tenuta toscana con 900 anni di storia, è stata premiata come miglior hotel d'Europa e d'Italia ai World's Best Awards 2026 di Travel + Leisure. La struttura ha ottenuto il riconoscimento tra numerose candidature, distinguendosi per la sua qualità. La premiazione si è svolta alla fine di quest’anno, con la pubblicazione dei risultati nelle classifiche ufficiali.

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Castiglion del Bosco è stato votato non solo come miglior hotel d'Italia ma anche miglior hotel d'Europa ai World's Best Awards del 2026 di Travel + Leisure. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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